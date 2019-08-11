с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Футбол Лэмпард: «Челси» не заслуживал поражения со счётом 0:4 Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:4).

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Авто В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу» Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.

Общество Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок, на которых специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, сообщает газета China Daily.

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Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

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Гаджеты Спрос на планшеты продолжает сокращаться Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.