с чего всё началось

В МИД Украины призвали усилить дипломатическое давление на Россию. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) «Всемирный конгресс украинцев».

Политика В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Происшествия В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.

Экономика Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.

Гаджеты Вредоносный вирус под видом WhatsApp заразил 25 млн смартфонов Жертвами вредоносного приложения стали около 25 млн владельцев смартфонов на базе операционной системы Android, сообщает Ireactor.

Происшествия В Калифорнии два подростка попытались пробраться в ядерный центр В Калифорнии два подростка пытались забраться в ядерный исследовательский центр Vallecitos GE Hitachi, передает РИА Новости со ссылкой на полицию округа Аламеда.

Общество «ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Происшествия В ДТП на севере Москвы погибли два человека Два человека скончались и еще двое пострадали в результате автоаварии легковушки и грузовика на Лихоборской набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Происшествия На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Экономика Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд иен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.

Происшествия Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки на сумму более 1,5 миллионов рублей, сообщает помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.

Здоровье Названа трава, лечащая более 50 болезней Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.

Интернет Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.

Происшествия В Челябинской области молния убила туристку В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.

Авто В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.

Политика В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора Напомним, сегодня Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по собственному желанию.

Технологии Apple не смогла зарегистрировать товарный знак дополненной реальности Аргументы Роспатента сводились к тому, что AR – единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в схожих с ним знаках, поэтому не учитывать их сходство нельзя.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.