Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»RT на русском 02:13
В МИД Украины призвали усилить дипломатическое давление на Россию. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) «Всемирный конгресс украинцев».
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с чего всё началось
Генпрокуратура признала «нежелательной» канадскую неправительственную организацию Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев»), сообщается на сайте надзорного ведомства.Медиазонавчера в 12:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга
Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре
Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Гаджеты
Вредоносный вирус под видом WhatsApp заразил 25 млн смартфонов
Жертвами вредоносного приложения стали около 25 млн владельцев смартфонов на базе операционной системы Android, сообщает Ireactor.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
В Калифорнии два подростка попытались пробраться в ядерный центр
В Калифорнии два подростка пытались забраться в ядерный исследовательский центр Vallecitos GE Hitachi, передает РИА Новости со ссылкой на полицию округа Аламеда.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В ДТП на севере Москвы погибли два человека
Два человека скончались и еще двое пострадали в результате автоаварии легковушки и грузовика на Лихоборской набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 02:42
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн
Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд иен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки на сумму более 1,5 миллионов рублей, сообщает помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.
Обновлено в 02:45
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Названа трава, лечащая более 50 болезней
Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма
Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Напомним, сегодня Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по собственному желанию.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Технологии
Apple не смогла зарегистрировать товарный знак дополненной реальности
Аргументы Роспатента сводились к тому, что AR – единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в схожих с ним знаках, поэтому не учитывать их сходство нельзя.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию
Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
«Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом»
Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:24