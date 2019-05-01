Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданстваРИА Новости вчера в 15:21
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
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Футбол
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Квартиры в Афинах продолжают дорожать
В случае новых квартир самый большой рост был зафиксирован в Holargos, где средние ставки выросли на 2,8%, до среднего уровня €2 370 за квадратный метр.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста
Двухминутная сирена раздалась на улицах Израиля в память о жертвах Холокоста. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 04:12
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Под Марксом в массовой аварии пострадали четыре человека
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы случившегося, участниками массовой аварии ночью 1 мая стали автомобили BMW X6, Lada Priora и Mitsubishi Galant.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Хоккей
Плющев: сборная России получила хороший урок
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Швеции (4:6) на заключительном этапе Евротура.
Обновлено в 03:30
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено 30 апреля в 13:23
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
На Украине мясная корзина подорожала за год на 16%
"Несоциальная корзина мясных изделий подорожала за год на 16%, с 958 гривен (около 36 долларов по курсу Нацбанка) в 2018 году до 1110,8 гривен (около 42 долларов) в 2019 году", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:20
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Указ Путина подобен точному выстрелу снайпера в ключевую точку Системы планирования
Миллионы жителей страны, пока ещё на политических картах обозначаемой "Ukraine", являются русскими по мироощущению и мировоззрению.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Кино
Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса
Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Наука
Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено вчера в 16:03