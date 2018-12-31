В абсолютных цифрах обслуживание госдолга Украины обойдется в 145 млрд 205 млн 315,1 тыс. гривен, что составляет 13,06% расходной части бюджета этой страны на 2019 год. При этом в 2018 году обслуживание госдолга обошлось Украине в 130 млрд 200 млн 329,7 тыс. гривен.

Украина выделила 13% бюджета на обслуживание госдолга в 2019 году

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Происшествия Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске еще два тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Наука Наука В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.

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Происшествия Происшествия Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 16 Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа.

Происшествия Происшествия Спасенного в Магнитогорске младенца доставят в Москву Младенца, обнаруженного под завалами жилого дома в Магнитогорске, где взорвался газ, доставили к самолету, который отвезет его в московскую клинику.

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Происшествия Происшествия Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

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Происшествия Происшествия В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.

Политика Политика Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».

Происшествия Происшествия На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.

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