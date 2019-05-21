Политика
Украина выдала фото польских евреев за депортацию крымских татарРоссийская газета 02:32
Посольство Украины в Вашингтоне опубликовало в Twitter исторический снимок, из подписи к которому следует, что на нем запечатлена "депортация крымских татар Советским Союзом в 1944 году". Рядом с ним еще одна фотография, помеченная 2019 годом и подписанная "депортация крымских татар Россией".
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Украинское посольство выдало фото из Музея холокоста за депортацию крымских татар
RT на русскомвчера в 23:31
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