Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола ХлебниковаВзгляд.ру 01:18
Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
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Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Происшествия
Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками
В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
Обновлено в 06:15
Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено в 06:30
Авто
Mercedes-AMG представил спортивный CLA 35
Компания Mercedes-Benz представила «горячую» версию седана CLA-Class — CLA 35.
Обновлено в 04:00
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Политика
Рекламой с Путиным Порошенко раскалывает страну — Гриценко
Рекламные щиты, на которых изображён президент Украины Пётр Порошенко напротив президента России Владимира Путина раскалывают страну, заявил участник первого тура президентских выборов на Украине Анатолий Гриценко 9 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Политика
Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»
Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
Обновлено в 07:11
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Экономика
Китай хочет запретить майнинг биткоина
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) хочет запретить майнинг биткоина, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:20
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Армия и оружие
Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ
Обновлено в 06:01
Финансы
ЦБ назвал тормоз экономики России
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Политика
Песков ответил на вопрос о беседе Путина с Мироновым о Серебренникове
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, могла ли беседа президента Владимира Путина с актером Евгением Мироновым повлиять на решением суда, освободившего режиссера Кирилла Серебренникова под подписку.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В Тульской области появится первый в стране центр управления
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что создаваемый центр позволит улучшить качество управления в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, образование и др.
Обновлено в 07:11
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Культура
Около 11 млн человек могут посетить московские театры в этом году
Власти Москвы ожидают, что количество театральных зрителей в столице в текущем году увеличится по сравнению с 2018-м на 300 тыс. человек и составит около 11 млн.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Технологии
«Почта России» запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ
"Почта России" запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ и мобильной связи. Для этого компания создала специальный платежный сервис на своем сайте.
Обновлено в 04:55
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Наука
Чеснок поможет сохранить память до глубокой старости
Было установлено, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, чем их ровесницы, которые эту добавку не получали.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Футбол
Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»
На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
Обновлено в 06:09
Гаджеты
16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году
Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51