Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола ХлебниковаВзгляд.ру 01:18

Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
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Украина согласилась выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

ТАСС06:23

Власти Украины разрешили выдачу России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Forbes03:28

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

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Украина выдаст обвиняемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

Коммерсантъ02:06

Генпрокуратура назвала число выданных Украиной России лиц в 2018 году

Известия01:27

Украина выдала России фигуранта дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова

Эхо Москвы04:00
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Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

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Происшествия

Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками

В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
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«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД

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Энергетика

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Политика

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Политика

Рекламой с Путиным Порошенко раскалывает страну — Гриценко

Рекламные щиты, на которых изображён президент Украины Пётр Порошенко напротив президента России Владимира Путина раскалывают страну, заявил участник первого тура президентских выборов на Украине Анатолий Гриценко 9 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Политика

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Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли на день раньше

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Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»

Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
Обновлено в 07:11
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Экономика

Китай хочет запретить майнинг биткоина

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Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
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Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ

Обновлено в 06:01
Финансы

ЦБ назвал тормоз экономики России

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Политика

Песков ответил на вопрос о беседе Путина с Мироновым о Серебренникове

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, могла ли беседа президента Владимира Путина с актером Евгением Мироновым повлиять на решением суда, освободившего режиссера Кирилла Серебренникова под подписку.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что создаваемый центр позволит улучшить качество управления в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, образование и др.
Обновлено в 07:11
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
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Политика

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Власти Москвы ожидают, что количество театральных зрителей в столице в текущем году увеличится по сравнению с 2018-м на 300 тыс. человек и составит около 11 млн.
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Дочь Владимира Винокура разводится с мужем

Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
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Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
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Пол Хлебников
Американский журналист
Американский журналист и публицист. Потомок декабриста Ивана Пущина. Основатель и главный редактор русской редакции журнала Forbes. Автор книг «Крёстный отец Кремля Борис Березовский, или история разграбления России» и «Разговор с варваром». Был убит в Москве в 2004 году. Организатором убийства следствие назвало чеченского криминального авторитета Хож-Ахмед Нухаева, который находится в федеральном розыске. По версии следствия, Нухаев отомстил Хлебникову за написанную о нём книгу «Разговор с варваром». Обвинения в совершении заказного убийства были предъявлены трём чеченцам, но они были оправданы судом присяжных.
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