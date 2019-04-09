Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола ХлебниковаВзгляд.ру 01:18
Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
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Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Политика
Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг
Обновлено в 12:07
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле, где в понедельник, 8 апреля, пройдут двусторонние переговоры.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
Обновлено в 13:14
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах
Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 12:55
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине
Обновлено в 12:28
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Политика
Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня
Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
Названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70
Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.
Обновлено в 13:19
Транспорт
Стали известны сроки открытия всей платной трассы Москва–Петербург
Расчетный скоростной режим на магистрали будет достигать 150 км / ч. 5 марта стало известно, что проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в 2 тыс. рублей.
Обновлено в 12:38
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Авто
Из Lego сделали копию 1400-сильного «Мустанга» Кена Блока
Любитель конструктора Lego Лаклан Камерон построил копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока.
Обновлено в 08:03
Общество
В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду
Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Хоккей
ЦСКА — СКА 1:0 (2-й период)
Обновлено в 11:38
Технологии
Оплатить услуги ЖКХ теперь можно онлайн через «Почту России»
"Почта России" запустила свой сервис по онлайн-оплате мобильной связи, ЖХК и других услуг.
Обновлено в 08:20
Политика
Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Политика
США задумали объявить Корпус стражей исламской революции террористами
Власти США намерены объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) иностранной террористической организацией.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29