Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола ХлебниковаВзгляд.ру 01:18

Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
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Украина согласилась выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

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Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

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Пол Хлебников
Американский журналист
Американский журналист и публицист. Потомок декабриста Ивана Пущина. Основатель и главный редактор русской редакции журнала Forbes. Автор книг «Крёстный отец Кремля Борис Березовский, или история разграбления России» и «Разговор с варваром». Был убит в Москве в 2004 году. Организатором убийства следствие назвало чеченского криминального авторитета Хож-Ахмед Нухаева, который находится в федеральном розыске. По версии следствия, Нухаев отомстил Хлебникову за написанную о нём книгу «Разговор с варваром». Обвинения в совершении заказного убийства были предъявлены трём чеченцам, но они были оправданы судом присяжных.
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