Экономика
Украина ввела запретительные пошлины на цемент из РоссииГазета.Ru 12:15
Как отмечается, размер антидепминговых пошлин на цемент из России составляет 114,95%. Речь идет о цементных клинкерах и портландцементе. Кроме того, на эти же товары из Белоруссии ввели пошлину в размере 57,03%, а из Молдавии - 94,46%.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Издание Forbes опубликовало рейтинг "30 до 30", в который были включены тридцать самых перспективных россиян в возрасте моложе 30 лет в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа.
Обновлено в 07:09
Транспорт
На Большой кольцевой линии метро возобновилось движение
Обновлено в 16:15
Театры
Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета
Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Кино
Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам
Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Футбол
Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре
Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Улан-удэнцы жалуются на детскую больницу
Группу в "Вайбере" "Пострадавшие ДКБ Модогоева" создал Антон Котенко. Его четырёхмесячный сын Захар попал в больницу с бронхитом 30 января.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Общество
Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider
Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский попросил США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с высокопоставленными представителями США, прибывшими в Киев для участия в церемонии инаугурации, обратился к ним с просьбой о сохранении действующих санкций против РФ с их последующим ужесточением.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Наука
Эталон измерения веса изменился с 20 мая
Члены научного сообщества в понедельник, 20 мая, официально приняли решение об изменении определения килограмма.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Экономика
FT считает, что SSJ-100 показывает неспособность России «создавать мировых конкурентов»
Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100, пишет Financial Times.
Обновлено в 14:34
Политика
США ввели новые санкции против организаций из России
В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из России или в Россию.
Обновлено в 12:42
Баскетбол
Лиллард подпишет контракт с «Портлендом» на 191 миллион долларов
Новое соглашение будет рассчитано на 4 сезона, в то время как действующий контракт Лилларда с командой будет действовать еще два года.
Обновлено в 12:04
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Футбол
Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала
Обновлено в 14:51