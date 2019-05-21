Украина ввела запретительные пошлины на цемент из РоссииГазета.Ru 12:15

Как отмечается, размер антидепминговых пошлин на цемент из России составляет 114,95%. Речь идет о цементных клинкерах и портландцементе. Кроме того, на эти же товары из Белоруссии ввели пошлину в размере 57,03%, а из Молдавии - 94,46%.

Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

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