Экономика

Украина ввела запретительные пошлины на цемент из РоссииГазета.Ru 12:15

Как отмечается, размер антидепминговых пошлин на цемент из России составляет 114,95%. Речь идет о цементных клинкерах и портландцементе. Кроме того, на эти же товары из Белоруссии ввели пошлину в размере 57,03%, а из Молдавии - 94,46%.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
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Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
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Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
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Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
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Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

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Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн

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