Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газРИА Новости 08:36
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. Уточняется, что меры коснулись дизельного топлива, поступающего по газопроводам, а также сжиженного газа.
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Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Кино
Сериал «Сплетница» перезапустят
Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Политика
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Космос
Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля
Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Футбол
«ПСЖ» опережает конкурентов в борьбе за Роуза
«Пари Сен-Жермен» опережает другие клубы в борьбе за левого защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:05
Интернет
«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей
Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено вчера в 18:12
Хоккей
Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
Путин поручил создать единую базу граждан с ограничениями для вождения
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря завершить создание единой базы сведений о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения для вождения.
Обновлено в 11:12
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:27
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено в 10:37
Кино
Первый канал покажет документальный фильм к 90-летию Шукшина
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Происшествия
Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищение бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом.
Обновлено в 11:41