Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. Уточняется, что меры коснулись дизельного топлива, поступающего по газопроводам, а также сжиженного газа.

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

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