Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газRT на русском 08:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
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