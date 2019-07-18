Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газRT на русском 08:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»
Обновлено в 03:12
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Интернет
Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения
Обновлено в 07:49
Футбол
«Краснодар» в июне стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ
В июне допинг-тестирование прошли краснодарцы Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, а также Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев, для последних двух проверка на допинг стала второй с начала 2019 года.
Обновлено в 11:40
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров
Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров.
Обновлено в 08:40
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Культура
Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Экономика
Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием
Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) проанализировал динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами на тот момент.
Обновлено в 08:21
Происшествия
СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено в 11:17
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Политика
Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения
Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 11:04
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Футбол
Шюррле заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»
Обновлено в 07:52
Политика
Путин высказался об урегулировании в Донбассе
Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 11:05
Происшествия
22 года колонии получили четыре полицейских из Карачаево-Черкесии
За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.
Обновлено в 12:05
Экономика
МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов
Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете.
Обновлено в 11:49
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37