Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газRT на русском 08:23

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Как власти Украины ограбят население пошлинами

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Эксперт по энергетике оценил введение Киевом спецпошлин

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Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

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В Киеве объявили о принятии пошлин на сжиженный газ и дизель из России

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Lenta.ru08:44

Кабмин Украины ввел спецпошлины на импорт из России дизеля и сжиженного газа

ТАСС08:16
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
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Жители Тбилиси вышли на акцию в поддержку телеканала «Рустави-2»

Акция в поддержку грузинского телеканала «Рустави-2» проходит у здания телекомпании в Тбилиси. События транслирует телеканал «Рустави-2».
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Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

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Тим Уиллитс покинет id Software спустя 24 года работы в компании

Директор id Software Тим Уиллитс уйдёт из компании после QuakeCon 2019, который состоится 25–28 июля.
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Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
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В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.
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Армия и оружие

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
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Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
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Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:54
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

Женщина, пострадавшая при обстреле окраин Донецка, скончалась в больнице, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

СБ ООН провел закрытые консультации по воздушным атакам в Идлибе

Совет Безопасности ООН провел в четверг закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе.
Обновлено в 14:02
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
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Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА

Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
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Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз

Сегодня стало известно, что Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз. Звезда «ДОМа-2» родила мальчика.
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Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

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Billboard назвал самый исполняемый хит 21 века

Композиция «Chasing Cars» ирландской рок-группы группы Snow Patrol признана самым часто исполняемым в Великобритании хитом с начала 21 века.
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Политика

Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Футбол

«ПСЖ» отказался отдавать Неймара в «Барселону» в обмен на двух игроков

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.
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Политика

Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
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Интернет

Разработчик FaceApp: приложение не передает данные третьим лицам

Обновлено в 14:00
Хоккей

Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
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