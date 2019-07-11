Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

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