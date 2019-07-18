Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Экономика Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осенью Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре, заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Политика Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Политика Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.

Политика Путин рассказал о проектах Москвы и Минска в сфере культуры Российский президент Владимир Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере культуры.

Происшествия Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Политика На Украине допустили прекращение огня в Донбассе навсегда Роман Бессмертный, который является украинским представителем в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что огонь в регионе может быть прекращен навсегда с 21 июля.

Баскетбол Стефан Маркович покинул «Химки» Как сообщается на официальном сайте команды, серб покинул клуб по истечению срока контракта. Всего Маркович отыграл за «Химки» два сезона.

Происшествия Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря "Новой газете". опубликовавшей видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии, арестован.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Экономика МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Космос В США предрекли провал российской «Федерации» «Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.

Интернет Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США Ранее американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить приложение FaceApp, так как опасается за личные данные американцев.

Политика Жители Грузии вышли на акцию в поддержку «Рустави 2» В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.

Наука Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.

Хоккей «Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.

Шоу-бизнес Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.