Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газRT на русском 08:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество
Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
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Жители Грузии вышли на акцию в поддержку «Рустави 2»
В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.
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Наука
Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом
Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
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Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
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