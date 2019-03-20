Украина ввела новые санкции против РоссииРИА Новости 11:29

с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.

Происшествия Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

Наука Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.

Наука Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Шоу-бизнес Саша Савельева улетела рожать в Израиль Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Футбол «Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.

Политика МИД России сделал представление послу Чехии Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.

Политика Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.

Технологии «Ильюшин» представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.

Происшествия В Петербурге арестовали продавцов БАДов Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.

Происшествия Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.

Шоу-бизнес Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».

Авто Peugeot не исключает слияния с Fiat Chrysler Акции Fiat Chrysler выросли на 5,2%, а Peugeot – на 2,7%. В результате на 2,5% также вырос европейский автомобильный индекс.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Авто Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.

Происшествия Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен Пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов у платформы "Лианозово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество Рост самой маленькой девочки России составляет 72 см В России определили самую маленькую жительницу страны: это 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой на данный момент составляет 72,3 см. Как сообщает РИА "Новости", рост девочки уже внесли в Книгу рекордов России.