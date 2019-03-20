Политика
Украина ввела новые санкции против РоссииРИА Новости 11:29
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.
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с чего всё началось
В пресс-службе СНБО уточнили, что в санкционные списки попали граждане и организации, которые участвовали в строительстве Крымского моста и занимались организацией «псевдовыборов» на территории Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова, а также причастные к задержанию украинских моряков и военных катеров в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.Lenta.ru10:49
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Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии
Обновлено в 15:10
Авто
Весь тираж нового Koenigsegg Jesko распродали за несколько дней
Компания Koenigsegg распродала все 125 экземпляров гиперкара Jesko.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Наука
Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Обновлено в 12:51
Футбол
«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу
Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.
Обновлено в 13:27
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Технологии
«Ильюшин» представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М
В распоряжении РИА Новости появились изображения возможных компоновок салона новейшего российского широкофюзеляжного авиалайнера.
Обновлено в 15:27
Футбол
Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недель
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин успешно перенес операцию на правой руке.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина
Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж
Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».
Обновлено в 09:21
Авто
Peugeot не исключает слияния с Fiat Chrysler
Акции Fiat Chrysler выросли на 5,2%, а Peugeot – на 2,7%. В результате на 2,5% также вырос европейский автомобильный индекс.
Обновлено в 00:45
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов у платформы "Лианозово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:06
Спорт
Волейболистки московского «Динамо» выбыли из Лиги чемпионов
Обновлено в 13:33
Общество
Рост самой маленькой девочки России составляет 72 см
В России определили самую маленькую жительницу страны: это 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой на данный момент составляет 72,3 см. Как сообщает РИА "Новости", рост девочки уже внесли в Книгу рекордов России.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта
Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42