Политика

Украина ввела новые санкции против РоссииРИА Новости 11:29

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.
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с чего всё началось
В пресс-службе СНБО уточнили
, что в санкционные списки попали граждане и организации, которые участвовали в строительстве Крымского моста и занимались организацией «псевдовыборов» на территории Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова, а также причастные к задержанию украинских моряков и военных катеров в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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