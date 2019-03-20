Политика
Украина ввела новые санкции против РоссииВедомости 10:59
Моряки находятся под арестом в московских СИЗО. Российские власти заявили, что украинские корабли пересекли границу России незаконно, а украинские утверждают, что запрашивали разрешение на проход. В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
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с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.РБК10:47
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Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.
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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
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Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
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Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
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В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
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Apple представила новые беспроводные наушники AirPods
Обновлено в 09:40
Наука
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Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
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Экономика
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Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
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Обновлено в 15:52
Политика
Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.
Обновлено в 00:27
Экономика
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В ЦБ отмечают, что кодекс может стать инструментом "мягкого права" Банк России разработал проект Кодекса добросовестного поведения для участников финансового рынка, документ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 08:26
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Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.
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Google представил собственный стриминговый сервис Stadia
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Обновлено в 18:09
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Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
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Обновлено в 16:10
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Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
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Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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