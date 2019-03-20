Украина ввела новые санкции против РоссииВедомости 10:59

с чего всё началось

Моряки находятся под арестом в московских СИЗО. Российские власти заявили, что украинские корабли пересекли границу России незаконно, а украинские утверждают, что запрашивали разрешение на проход. В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Происшествия Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.

Наука В Великом Новгороде нашли мост X века В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Общество Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.

Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Общество Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Шоу-бизнес Ваенга отменила концерты из-за болезни Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.

Политика Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.

Экономика Центробанк разработал этический кодекс для финансистов В ЦБ отмечают, что кодекс может стать инструментом "мягкого права" Банк России разработал проект Кодекса добросовестного поведения для участников финансового рынка, документ опубликован на сайте регулятора.

Футбол Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу» Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.

Игры Google представил собственный стриминговый сервис Stadia Google представил собственный стриминговый сервис Stadia. Трансляция презентации велась в Youtube компании.

Происшествия Пилота французского истребителя катапультировало при взлете Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.