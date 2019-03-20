Политика

Украина ввела новые санкции против РоссииВедомости 10:59

Моряки находятся под арестом в московских СИЗО. Российские власти заявили, что украинские корабли пересекли границу России незаконно, а украинские утверждают, что запрашивали разрешение на проход. В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
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с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России, соответствующий указ опубликован
 на сайте главы государства.
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