Украина ввела новые санкции против РоссииВедомости 10:59

с чего всё началось

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний. Как пояснял премьер Дмитрий Медведев, ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству».

Происшествия Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.

Авто Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019 Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.

Общество В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита» Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.

Политика Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.

Армия и оружие В США провели испытания одноразового грузового беспилотника В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.

Происшествия Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен Пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов у платформы "Лианозово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс» Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.

Общество В России разработали правила содержания животных в зоопарках и цирках Министерство культуры разработало проект постановления, в котором прописываются правила содержания и кормления животных в зоопарках, цирках и других культурно-развлекательных организациях, общения с их посетителями, а также требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.

Технологии «Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Политика В Симферополе арестовали экс-президента Крыма Центральный районный суд Симферополя на двое суток арестовал экс-президента Крыма Юрия Мешкова за сопротивление работникам полиции.

Музыка Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.

Авто Nissan Terrano получил приложения Apple CarPlay и Android Auto Обновленный внедорожник Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto, которые предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5% Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.

Общество Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.

Политика Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко Юрий Бойко претендует лишь на 13,9% голосов. Эксперты отмечают, что за последнее время рейтинг Владимира Зеленского немного подрос.