Политика
Украина ввела новые санкции против РоссииВедомости 10:59
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний. Как пояснял премьер Дмитрий Медведев, ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству».
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с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.РБК10:47
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Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта
Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42
Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено в 14:00
Происшествия
Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
Обновлено в 09:39
Авто
Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019
Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.
Обновлено в 14:42
Общество
В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»
Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.
Обновлено в 05:53
Политика
Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit
Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов у платформы "Лианозово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
Обновлено в 16:31
Общество
В России разработали правила содержания животных в зоопарках и цирках
Министерство культуры разработало проект постановления, в котором прописываются правила содержания и кормления животных в зоопарках, цирках и других культурно-развлекательных организациях, общения с их посетителями, а также требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке.
Обновлено в 16:15
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах.
Обновлено в 16:24
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.
Обновлено в 16:20
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Футбол
СМИ узнали о желании Абеля Эрнандеса покинуть ЦСКА
Обновлено в 13:57
Политика
В Симферополе арестовали экс-президента Крыма
Центральный районный суд Симферополя на двое суток арестовал экс-президента Крыма Юрия Мешкова за сопротивление работникам полиции.
Обновлено в 04:17
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Авто
Nissan Terrano получил приложения Apple CarPlay и Android Auto
Обновленный внедорожник Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto, которые предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля.
Обновлено в 11:13
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.
Обновлено в 15:40
Политика
Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко
Юрий Бойко претендует лишь на 13,9% голосов. Эксперты отмечают, что за последнее время рейтинг Владимира Зеленского немного подрос.
Обновлено в 07:14
Спорт
Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в Японии
Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46