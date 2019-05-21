Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииРИА Новости вчера в 12:06
Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России
RT на русскомвчера в 13:04
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Обновлено вчера в 08:30
Гаджеты
Доступные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Сегодня суббренд Huawei Honor на официальной презентации в Лондоне представил новую линейку смартфонов Honor 20.
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты
Появилась новая информация о Sony PlayStation 5
Как известно, несколькими днями ранее представители Sony раскрыли общую информацию о PlayStation 5. В тот раз разработчики не поделились всеми подробностями новой консоли, однако недавно в Сети появились более детальные данные.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай
Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.
Обновлено в 00:49
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Считается, что чудотворец ближе всех к Богу, и поэтому передаст ему любые мольбы.
Обновлено в 02:41
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Политика
В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по поводу России
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу отношений с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:51
Политика
Юрист Коломойского стал главой администрации Зеленского
Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:04
Наука
Пробы древних вулканов назвали настоящую тайну Бермудских островов
Учёными Корнеллского университета (США) раскрыт процесс происхождения вулканов, приведший к образованию Бермудских островов.
Обновлено 20 мая в 06:14
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Происшествия
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства
В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание.
Обновлено в 00:10
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию в мини-платье
Не успела балерина акклиматизироваться, как она устроила новую фотосессию — на этот раз в своем роскошном доме и в саду.
Обновлено 20 мая в 12:56
Происшествия
Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха
Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Политика
Нарышкин не исключил возобновления контактов глав СВР и ЦРУ
Нарышкин напомнил, что во времена, когда директором ЦРУ был Майк Помпео он встречался с ним и в России, и в США, главы ведомств обменивались телефонными беседами.
Обновлено в 02:13
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено вчера в 14:12
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29