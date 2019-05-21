Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииРИА Новости вчера в 12:06

Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии

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Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

Газета.Ruвчера в 12:15
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