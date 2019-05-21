Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииРИА Новости 12:06

Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Украина обложила пошлиной цемент из РФ, Белоруссии и Молдавии

Московский Комсомолец12:21

Украина ввела пошлины на товары из цемента из России, Белоруссии и Молдавии

Коммерсантъ11:49

Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России, Белоруссии и Молдавии

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Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

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Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России

RT на русском13:04

Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

Газета.Ru12:15

Турция ввела налог на импорт электронной торговли

REGNUM09:37
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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Артем Фидлер: «Задача „Урала“ — Кубок России»

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер поделился мнением о предстоящем финальном матче Олимп-Кубка России против «Локомотива».
Обновлено в 05:57
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
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Энергетика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей

Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено в 14:55
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Политика

Основатель Huawei заявил о готовности противостоять США

О готовности справиться с запретами США на сотрудничество американских компаний с Huawei заявил основатель китайской телекоммуникационной компании Жэнь Чжэнфэй 21 мая в эфире Центрального телевидения Китая.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
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Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Общество

Роскомнадзор обнаружил нецензурные звездочки у издания «Тайга.инфо»

Как отмечают в «Тайге.инфо», претензии Роскомнадзора касаются трех публикаций: текста о происшествии, о том, что полиция ищет участников избиения и о том, что детский омбудсмен Новосибирской области взяла ситуацию под свой контроль.
Обновлено в 05:24
Политика

Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Экономика

FT считает, что SSJ-100 показывает неспособность России «создавать мировых конкурентов»

Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100, пишет Financial Times.
Обновлено в 14:34
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Игры

Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4

Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Футбол

Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации

Обновлено в 15:04
Политика

Глава администрации Зеленского отказался работать на Коломойского

Ранее стало известно, что Богдан стал главой администрации Зеленского.
Обновлено в 15:39
Авто

Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e

В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Томск попал в список самых хамских городов России

Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
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