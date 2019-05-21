Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииРИА Новости 12:06
Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Футбол
Артем Фидлер: «Задача „Урала“ — Кубок России»
Полузащитник «Урала» Артем Фидлер поделился мнением о предстоящем финальном матче Олимп-Кубка России против «Локомотива».
Обновлено в 05:57
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Энергетика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей
Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина
Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Обновлено в 14:55
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика
Основатель Huawei заявил о готовности противостоять США
О готовности справиться с запретами США на сотрудничество американских компаний с Huawei заявил основатель китайской телекоммуникационной компании Жэнь Чжэнфэй 21 мая в эфире Центрального телевидения Китая.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Общество
Роскомнадзор обнаружил нецензурные звездочки у издания «Тайга.инфо»
Как отмечают в «Тайге.инфо», претензии Роскомнадзора касаются трех публикаций: текста о происшествии, о том, что полиция ищет участников избиения и о том, что детский омбудсмен Новосибирской области взяла ситуацию под свой контроль.
Обновлено в 05:24
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Экономика
FT считает, что SSJ-100 показывает неспособность России «создавать мировых конкурентов»
Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100, пишет Financial Times.
Обновлено в 14:34
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Политика
Глава администрации Зеленского отказался работать на Коломойского
Ранее стало известно, что Богдан стал главой администрации Зеленского.
Обновлено в 15:39
Авто
Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e
В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03