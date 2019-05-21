Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииРИА Новости вчера в 12:06
Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России
RT на русскомвчера в 13:04
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Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 мая
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы администрации президента (АП) Владимира Зеленского.
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В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
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Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком мультимедийного программного обеспечения для 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan.
Обновлено вчера в 03:45
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Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей
«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Кстати, «Хантер» действительно сертифицирован, как грузовик — в первом ОТТС новой серии, полученном Ульяновским автозаводом в феврале 2019 года, он получил категорию малотоннажных грузовиков с индексом N1G.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В тоннеле в московском метро застряли три поезда
В одном из тоннелей на Большой кольцевой линии встали три поезда с пассажирами.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
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Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Нур-Султан по техническим причинам
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
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Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.
Обновлено в 00:50
Политика
США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.
Обновлено вчера в 23:27
Технологии
Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц
Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими, говорит сотрудник МВД.
Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Бразилии при стрельбе в церкви погибли три человека
В церкви бразильского города Паракату произошла стрельба, погибли три человека.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23