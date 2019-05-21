Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииRT на русском 12:19
Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по международной торговле.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 12:16
Общество
Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку, сообщили СМИ
Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский сделал адвоката Коломойского главой АП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на должность руководителя администрации главы государства.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Происшествия
13 школьников в Новосибирской области отравились крысиным ядом
Как оказалось, дети попробовали крысиный яд, который их одноклассник принёс на уроки под видом конфет.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 12:00
Кино
Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Общество
Госдума разрешила усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита (ВИЧ) или вирусом гепатита С, усыновлять детей.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки.
Обновлено в 13:01
Политика
В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев
Обновлено в 01:09
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Общество
Медработник из Великобритании получил в наследство роскошное поместье
Простой британский медработник унаследовал гигантское поместье - это произошло после того, как тест ДНК подтвердил, что он является внебрачным сыном своего отца-аристократа.
Обновлено в 12:42
Теннис
Вихлянцева одержала победу в квалификации «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:01
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом
В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.
Обновлено в 09:55
Игры
Man of Medan от создателей Until Dawn выйдет в августе и получит сниженную цену
Студия Supermassive, выпустившая известный хоррор Until Dawn, наконец-то анонсировала точную дату выхода своего следующего проекта: Man of Medan из антологии The Dark Pictures выйдет на всех основных платформах 30 августа 2019г.
Обновлено в 11:04
Политика
СБ ООН заблокировал инициативу России по закону Украины о языке
СБ ООН заблокировал инициативу России обсудить украинский закон о госязыке.
Обновлено в 00:59