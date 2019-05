Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РоссииRT на русском 12:19

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Студия Supermassive, выпустившая известный хоррор Until Dawn, наконец-то анонсировала точную дату выхода своего следующего проекта: Man of Medan из антологии The Dark Pictures выйдет на всех основных платформах 30 августа 2019г.