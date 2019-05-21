Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и БелоруссииРБК вчера в 17:20

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Политика Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.

Политика Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.

Политика Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.

Происшествия В Италии перевернулся автобус с российскими туристами В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Происшествия В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Порошенко обвинили на Украине в госизмене Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Армия и оружие Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.

Наука Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Футбол «Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича Выступающий на правах аренды за ЦСКА полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может стать игроком «Галатасарая».

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Политика «Блок Петра Порошенко» не поддержит закон о парламентских выборах Сегодня президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах депутатов.

Происшествия Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.

Политика Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.

Авто Ford выпустил спецверсию внедорожника Explorer для полиции Как ожидается, Ford выпустит 8 тыс. таких машин, при этом около 1 тыс. из них будут оснащены гибридными двигателями.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Экономика АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Экономика ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.

Технологии МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.

Шоу-бизнес Родные Началовой раздают ее вещи Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.