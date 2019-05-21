Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и БелоруссииРБК 17:20
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Общество
Памятник Кобзону открыли в Москве
Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено в 11:23
Политика
«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.
Обновлено в 20:55
Здоровье
В Нижнекамске снижается статистика смертности от раковых заболеваний
Возможно именно благодаря бесплатным медицинским обследованиям в последние годы в Нижнекамске снижается статистика смертности от онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:34
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 22:12
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Кремль ответил на заявление о новых санкциях США
"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.
Обновлено в 06:00
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Футбол
Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.
Обновлено в 16:20
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Хоккей
Сборная Канады обыграла США на чемпионате мира
В четвертьфинале сборная Канады 23 мая в Кошице сыграет с командой Швейцарии, а команда США в тот же день сразится в Братиславе со сборной России.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Боевики собирают осколки российских авиабоеприпасов
Представитель Генерального штаба ВС России выступил с официальным заявлением о готовящейся сирийскими боевиками очередной провокации с применением отравляющих веществ в городе Саракаб на востоке провинции Идлиб (50 км южнее города Алеппо).
Обновлено 19 мая в 08:36
Происшествия
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж
Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Космос
В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света
Обновлено 19 мая в 06:09
Происшествия
МВД России предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Как проинформировали в МВД, в марте и апреле в правительство были направлены предложения относительно «законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения».
Обновлено вчера в 07:47
Хоккей
Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс. Прогноз на матч НХЛ от БК Париматч
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч Национальной Хоккейной Лиги Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс, который состоится 22 мая, начало в 03:00 (МСК).
Обновлено в 17:04
Кино
Кадры фильма дочери уральского депутата показали в Каннах
Обновлено в 11:39
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Политика
Полпред Меняйло раскритиковал главу Хакасии за расточительство
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова за чрезмерные расходы на нужды правительства региона.
Обновлено в 15:14