Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и БелоруссииРБК 17:20

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии

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