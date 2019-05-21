Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и БелоруссииРБК 17:20
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
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Обновлено в 16:37
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Искусственный интеллект от американской компании Google распознает злокачественна тленный рак легких не хуже медика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Обновлено в 07:27
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СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
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Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
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США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
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Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
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Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
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Обновлено в 21:33
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Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Обновлено в 14:55
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Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов
Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
Обновлено в 13:26
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Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц
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Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
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Кино
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Сегодня, 21 мая, кинокомпания Universal Pictures UK показала трейлер грядущего полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», снятого по одноименному титулованному британскому сериалу.
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В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
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Экономика
Регулятор Мексики одобрил план ENI и «Лукойла» по проекту с инвестициями до $226 млн
Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.
Обновлено в 19:47
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Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
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Футбол
Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в команде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде.
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