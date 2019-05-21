Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и БелоруссииРБК вчера в 17:20
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
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Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России
RT на русскомвчера в 13:04
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Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
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Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%.
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Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
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Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
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