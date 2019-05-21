Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и БелоруссииРБК вчера в 17:20

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
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