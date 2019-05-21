Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из РФФАН вчера в 12:55
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговые пошлины на импорт цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдовы. Соответствующую информацию передает пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России
RT на русскомвчера в 13:04
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Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Ford отзывает в России более 14 тыс. кроссоверов Explorer
Компания Ford отзывает с российского рынка для ремонта 14 576 кроссоверов Explorer.
Обновлено в 10:39
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
Ляшко признался, что он сказал Зеленскому на инаугурации
Лидер Радикальной партии, депутат Верховной рады Олег Ляшко считает, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского первым делом попробует отменить закон об украинском языке.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Урал» в финале Кубка России поддержат около 3 тыс. болельщиков
«Урал» в финальном матче Кубка России с «Локомотивом», который состоится сегодня, 22 мая, поддержат около 3 тыс. болельщиков.
Обновлено в 02:43
Кино
Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход»
Издание Vanity Fair представило обложки своего номера, который посвящён девятому эпизоду «Звёздных войн».
Обновлено в 08:49
Экономика
Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon
Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:11
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Футбол
Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы
Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
Обновлено в 09:28
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Футбол
Крос и тер-Штеген не вошли в состав сборной Германии на матчи отбора Евро-2020
Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал состав команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 06:33
Политика
Начальник Управления госохраны Украины Гелетей подал в отставку
Начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей подал рапорт о своем увольнении с поста. Такое решение он принял в среду.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею
Защитник петербургского СКА Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
Обновлено в 09:14
Музыка
Московский омбудсмен попросила прокуратуру проверить творчество группы «Френдзона»
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила ТАСС в среду, что после поступления жалоб от жителей попросила прокуратуру проверить творчество музыкальной группы "Френдзона".
Обновлено в 08:38
Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29