Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из РФФАН вчера в 12:55

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговые пошлины на импорт цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдовы. Соответствующую информацию передает пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из РФ

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