Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из РФФАН вчера в 12:55
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговые пошлины на импорт цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдовы. Соответствующую информацию передает пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России
RT на русскомвчера в 13:04
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Кино
Марго Робби показала фигуру в купальнике на французском пляже
Вчера Марго Робби вместе с коллегами по съемочной площадке Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо представила в Каннах свой новый проект — фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где 28-летняя актриса исполнила роль Шерон Тейт.
Обновлено в 08:58
Политика
Конгресс США попросил выделить $280 млн на сдерживание России
Конгресс США запросил выделить $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020 года.
Обновлено в 08:14
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:12
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Футбол
Суд в Грузии арестовал задержанных за договорные матчи футболистов
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и по факту договорных матчей избрал в виде меры пресечения четверым футболистам арест и еще семерым – залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), сообщает телекомпания "Имеди".
Обновлено в 05:14
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Кино
Вышли трейлеры всех серий нового «Черного зеркала»
Накануне сервис опубликовал общий трейлер сезона. Теперь на YouTube-канале Netflix появились трейлеры каждого из трех эпизодов шоу.
Обновлено в 08:54
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Из Блока Петра Порошенко сбежали четыре депутата
«Согласно поданным заявлениям и согласно ч.3 ст.60 регламента Верховной рады Украины сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатольевича и Найема Мустафы из состава депутатской фракции Блока Петра Порошенко», — заявила она в ходе заседания.
Обновлено в 08:07
Общество
Опрос: Мурманчане не хотят больше храмов
Против строительства новых храмов в Мурманске выступили почти 94% опрошенных, «за» – высказалась только двадцатая часть участников голосования.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено вчера в 08:59
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
Китайское СМИ высоко оценило российские системы РЭБ
Китайское СМИ, а именно журналисты сайта Sohu, высоко оценили российские системы РЭБ.
Обновлено в 09:06
Кино
Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет
"Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", - заявил Тарантино.
Обновлено в 09:01
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Стало известно, что родственники Юлии Началовой сделают с ее вещами
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Сейчас родные артистки задумались над судьбой ее личных вещей.
Обновлено в 04:58
Политика
В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.
Обновлено в 05:57
Экономика
Суд в США признал Qualcomm нарушителем антимонопольного законодательства
Суд в США обнаружил факты нарушения американским производителем процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm антимонопольного законодательства и призвал устранить нарушения, пишет издание Wall Street Journal.
Обновлено в 07:06
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55