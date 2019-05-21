Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из РФФАН вчера в 12:55

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговые пошлины на импорт цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдовы. Соответствующую информацию передает пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
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Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии

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Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России

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Московский Комсомолецвчера в 12:21

Украина ввела пошлины на товары из цемента из России, Белоруссии и Молдавии

Коммерсантъвчера в 11:49
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Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»

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Вчера Марго Робби вместе с коллегами по съемочной площадке Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо представила в Каннах свой новый проект — фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где 28-летняя актриса исполнила роль Шерон Тейт.
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Политика

Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян

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«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро

«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
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Футбол

Суд в Грузии арестовал задержанных за договорные матчи футболистов

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и по факту договорных матчей избрал в виде меры пресечения четверым футболистам арест и еще семерым – залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), сообщает телекомпания "Имеди".
Обновлено в 05:14
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Кино

Вышли трейлеры всех серий нового «Черного зеркала»

Накануне сервис опубликовал общий трейлер сезона. Теперь на YouTube-канале Netflix появились трейлеры каждого из трех эпизодов шоу.
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Авто

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
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Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Обновлено вчера в 17:09
Политика

Из Блока Петра Порошенко сбежали четыре депутата

«Согласно поданным заявлениям и согласно ч.3 ст.60 регламента Верховной рады Украины сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатольевича и Найема Мустафы из состава депутатской фракции Блока Петра Порошенко», — заявила она в ходе заседания.
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Общество

Опрос: Мурманчане не хотят больше храмов

Против строительства новых храмов в Мурманске выступили почти 94% опрошенных, «за» – высказалась только двадцатая часть участников голосования.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Политика

Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
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Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 03:38
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие

Китайское СМИ высоко оценило российские системы РЭБ

Китайское СМИ, а именно журналисты сайта Sohu, высоко оценили российские системы РЭБ.
Обновлено в 09:06
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Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет

"Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", - заявил Тарантино.
Обновлено в 09:01
Экономика

Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
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Шоу-бизнес

Стало известно, что родственники Юлии Началовой сделают с ее вещами

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Сейчас родные артистки задумались над судьбой ее личных вещей.
Обновлено в 04:58
Политика

В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали

Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.
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Экономика

Суд в США признал Qualcomm нарушителем антимонопольного законодательства

Суд в США обнаружил факты нарушения американским производителем процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm антимонопольного законодательства и призвал устранить нарушения, пишет издание Wall Street Journal.
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Энергетика

«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ

За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
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