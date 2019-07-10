Политика

Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в РадуМосковский Комсомолец 04:41

Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями. Инициативу зарегистрировали в парламенте.
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В пояснительной записке к документу
 авторы, среди которых не только Парубий, но и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова, отмечают, что считают важным увеличить перечень преступлений, подходящих под эту статью.
Утро.ru05:56

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В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины

РБК05:41

В раде предложили сажать в тюрьму за непризнание Крыма и Донбасса украинскими

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В Раде предложили сажать в тюрьму за непризнание Крыма и Донбасса украинскими

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Новый Крым08 июля в 09:44

В Раду внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским

РИА Новости04:40

В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за «непризнание Крыма украинским»

РИА Новости Крым08 июля в 06:43
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Политика

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Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
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Женская сборная России вышла в финал волейбольного турнира на летней Универсиаде в Неаполе, обыграв в полуфинальном матче команду Японии.
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Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
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В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты

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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
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Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
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Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе

Обновлено в 14:00
Политика

Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке

Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено в 03:58
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

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ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
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Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит

Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
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В Израиле найден библейский город Секелаг

Лишь при раскопках на территории Хирбет ар-Раи исследователи обнаружили руины, указывающие на вероятность существования здесь библейского Секелага.
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

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Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
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Финансы

Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе

4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
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В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

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Обновлено в 10:49
Экономика

Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
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Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»

Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
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Политика

Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT

Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 10:28
Происшествия

В Ленобласти грузовик протаранил три легковушки, есть жертвы

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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
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