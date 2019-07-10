Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в РадуМосковский Комсомолец 04:41
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями. Инициативу зарегистрировали в парламенте.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу авторы, среди которых не только Парубий, но и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова, отмечают, что считают важным увеличить перечень преступлений, подходящих под эту статью.Утро.ru05:56
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В Раде предложили сделать уголовным преступлением признание Крыма российским
Крымская газета08 июля в 07:50
В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за «непризнание Крыма украинским»
РИА Новости Крым08 июля в 06:43
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
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