Политика
Украина вступила в период подготовки ко второму туруКоммерсантъ 14:37
Украина вступила в период подготовки ко второму туру В воскресенье ЦИК Украины официально огласил итоги президентских выборов, прошедших неделю назад, и тем самым дал старт подготовке второго тура. Не вышедшие в финал кандидаты пока не проявляют желания оспорить результаты голосования.
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Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Политика
Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области
Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Футбол
Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»
"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.
Обновлено в 09:47
Религия
Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение
Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Политика
Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 15:29
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган усыпал Ксению Собчак комплиментами
Обновлено в 07:22
Футбол
Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Политика
Володин осудил политику единоличных решений США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.
Обновлено в 09:42
Экономика
Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции
Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, теперь стал прогнозировать рост на 4,7–5,2%. Тогда же представители регулятора отметили, что, «по прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года».
Обновлено 05 апреля в 14:26
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52