Украина вступила в период подготовки ко второму туру В воскресенье ЦИК Украины официально огласил итоги президентских выборов, прошедших неделю назад, и тем самым дал старт подготовке второго тура. Не вышедшие в финал кандидаты пока не проявляют желания оспорить результаты голосования.

Политика Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".

Политика Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.

Футбол «Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины 7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Футбол Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать» "Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.

Религия Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Политика Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.

Футбол Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.

Политика Володин осудил политику единоличных решений США Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.

Экономика Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, теперь стал прогнозировать рост на 4,7–5,2%. Тогда же представители регулятора отметили, что, «по прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года».

Политика Украинского посла вызвали в МИД Венгрии МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.