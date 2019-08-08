Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолетИзвестия 17:20

Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.
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Российский пассажирский самолет пролетел над Украиной вопреки «закрытому небу»

URA.Ru18:29

Киев разрешил самолёту из России перелёт над Украиной в связи с грозой

RT на русском19:08

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Известия17:20

Самолет России пролетел над Украиной вопреки запрету

Газета.Ru18:16

Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет

РИА Новости17:38

Киев пустил российский самолет в свое воздушное пространство из-за непогоды

Аргументы и Факты18:24

Украина вопреки запрету впустила к себе российский самолет

РБК17:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
Здоровье

Ежегодно республика тратит на оплату больничных 7 миллиардов рублей

Больше всего жалуются на то, что сложно записаться к врачу, нет необходимого обеспечения лекарствами и не хватает узких специалистов.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Четверо пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе

Четыре человека пострадали в результате массовой аварии, которая произошла в четверг, 8 августа, в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 17:28
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Экономика

Всероссийский День льняного поля примет Тверская область

Обновлено вчера в 05:58
Общество

В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд

Обновлено в 09:35
Космос

Объединённые Арабские Эмираты отправят свой аппарат к Марсу

Обновлено в 04:00
Кино

Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу

Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев назвал Сергея Пенкина фонограммщиком

Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

В Индии рухнул российский истребитель Су-30

Обновлено в 17:43
Теннис

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Обновлено в 17:41
Политика

Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Кино

Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол

Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»

Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента.
Обновлено в 18:24
Политика

Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии

Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Политика

Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Политика

Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Футбол

Тун — Спартак 2:3

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика

Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях

8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено в 17:41
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Технологии

Хакеры научились редактировать чужие сообщения в WhatsApp

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в WhatsApp уязвимости, которые позволяют хакерам редактировать сообщения пользователей.
Обновлено в 17:23
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться

Специалисты уверены, что кукуруза является ГМО продуктом.
Обновлено в 12:45
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Авто

Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили

Обновлено в 10:12
Гаджеты

В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов

Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Космос

Активы воронежского мехзавода передадут КБХА

Акции Воронежского механического завода передадут Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения.
Обновлено вчера в 11:45
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