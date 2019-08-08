Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолетИзвестия 17:20
Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.
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Здоровье
Ежегодно республика тратит на оплату больничных 7 миллиардов рублей
Больше всего жалуются на то, что сложно записаться к врачу, нет необходимого обеспечения лекарствами и не хватает узких специалистов.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Четверо пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе
Четыре человека пострадали в результате массовой аварии, которая произошла в четверг, 8 августа, в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 17:28
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская область
Обновлено вчера в 05:58
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Космос
Объединённые Арабские Эмираты отправят свой аппарат к Марсу
Обновлено в 04:00
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал Сергея Пенкина фонограммщиком
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Индии рухнул российский истребитель Су-30
Обновлено в 17:43
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Обновлено в 17:41
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»
Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента.
Обновлено в 18:24
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Политика
Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях
8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено в 17:41
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Технологии
Хакеры научились редактировать чужие сообщения в WhatsApp
Специалисты по кибербезопасности обнаружили в WhatsApp уязвимости, которые позволяют хакерам редактировать сообщения пользователей.
Обновлено в 17:23
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться
Специалисты уверены, что кукуруза является ГМО продуктом.
Обновлено в 12:45
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Авто
Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили
Обновлено в 10:12
Гаджеты
В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов
Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Космос
Активы воронежского мехзавода передадут КБХА
Акции Воронежского механического завода передадут Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения.
Обновлено вчера в 11:45