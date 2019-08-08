Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

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