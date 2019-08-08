Политика

Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространствоМонаВиста 04:43

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину за этот жест доброй воли. Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
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с чего всё началось
«7 августа 2019 года пилот воздушного судна российской авиакомпании “Глобус” Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом грозовой активности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от “Украэроцентра” в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра»,— говорится в сообщении
 «Украэроруха» в Facebook.
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