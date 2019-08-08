с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину за этот жест доброй воли. Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство

Гаджеты Huawei представила операционную систему Harmonyos Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Общество Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Наука Ученые назвали любимую группу крови комаров Специалисты выяснили, что больше всего комаров привлекают люди с I группой крови — их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

Происшествия СК вызвал сотрудников ФБК на допрос по делу об отмывании 1 млрд рублей В рамках расследования уголовного дела о легализации преступных доходов ряд сотрудников ФБК вызваны на допрос.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Политика Украина и США запускают совместный ядерный проект Во время пресс-конференции посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил о необходимости активного развития отношений между двумя государствами во всем, что касается ядерной науки.

Происшествия Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».

Общество Московский зоопарк закрыли из-за непогоды Московский зоопарк в пятницу не работает в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба зоосада на своей странице в Facebook.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Общество В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Авто BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.

Шоу-бизнес В Москве прощаются с Вилли Токаревым В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Галяминой в регистрации Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Юлии Галяминой на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.