Украина вошла в тройку лидеров по нанесению ущерба РФNews.ru вчера в 19:11

с чего всё началось

Замыкает тройку лидеров Индия —16 ограничений против товаров из РФ. Далее следуют Белоруссия, Турция и США. При этом наибольший ущерб экономике России нанесли страны ЕС ($2,4 млрд), США ($1,1 млрд) и Украина ($775 млн).

Украина вошла в тройку лидеров по нанесению ущерба РФ

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