Экономика
Украина вошла в число самых «несчастных» экономик мираИзвестия 17:35
Самые «несчастные» экономики мира назвало агентство Bloomberg. По сумме инфляции и безработицы 18 апреля оно опубликовало рейтинг для 62 стран. При его составлении эксперты опирались на показатели роста цен и экономических потрясений.
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Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
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Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
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Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
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Авто
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Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Экономика
Business Insider назвал «шокирующие» факты об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider представил самые «шокирующие» факты об экономике России.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Пожар произошел в здании отдела полиции на юге Москвы
Вечером в четверг, 18 апреля, произошло возгорание в здании отдела полиции по району Орехово-Борисово Южное.
Обновлено в 14:24
Общество
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено в 11:24
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Политика
«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США
Российская корпорация «Роснефть» помогает правительству Венесуэлы обходить санкции США, которые направлены против нефтяной промышленности.
Обновлено в 16:11
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Путешествия
Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей
Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
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Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки
Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено в 22:40
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая 2018 года
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года, доллар США торгуется ниже 64 рублей.
Обновлено в 08:21
Политика
Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России
Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено в 22:45
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37