Украина вошла в число самых «несчастных» экономик мираИзвестия 17:35

Самые «несчастные» экономики мира назвало агентство Bloomberg. По сумме инфляции и безработицы 18 апреля оно опубликовало рейтинг для 62 стран. При его составлении эксперты опирались на показатели роста цен и экономических потрясений.

Украина вошла в число самых «несчастных» экономик мира

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