Пересмотр использования права вето в Совете Безопасности ООН является "необходимостью" для Украины, заявил представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации во вторник.

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Представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Киев настаивает на пересмотре использования права вето в организации, передает РИА "Новости". Он уточнил, что для Украины подобная мера является одним из наиболее важных приоритетов.

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