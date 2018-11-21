Политика

Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето
РИА Новости
16:56

ООН, 21 ноя — РИА Новости. Пересмотр использования права вето в Совете Безопасности ООН является "необходимостью" для Украины, заявил представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации во вторник.
РИА Новости16:56
с чего всё началось

Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето

Пересмотр использования права вето в Совете Безопасности ООН является "необходимостью" для Украины, заявил представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи всемирной организации во вторник.
РИА Новости16:56

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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
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