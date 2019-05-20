Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕСИнтерфакс 07:43
В соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток в направлении ЕС было прокачано 4 тысячи тонн нефти.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из больницы после аварии
Обновлено в 06:25
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский прибыл на инаугурацию пешком
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
Обновлено в 03:17
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Экономика
Счетная палата не верит в рост доходов россиян
Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Технологии
Операторам могут разрешить новые тесты 5G
Операторам могут разрешить новые тесты 5G Минкомсвязь предлагает в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах
Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр
Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Кино
Канны-2019: Квентин Тарантино попросил прессу не спойлерить
Девятый фильм Квентина Тарантино вошёл в основной конкурс фестиваля.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
КДК РФС назначил сурдэкспертизу по делу футболистов Мирзова и Ильина
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил сурдэкспертизу, чтобы вынести решение по делу футболистов Владимира Ильина и Резиуана Мирзова.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Энергетика
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть
Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Религия
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 07:15
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07