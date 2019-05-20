Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕСИнтерфакс 07:43

В соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток в направлении ЕС было прокачано 4 тысячи тонн нефти.
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Украина вновь прекратила возобновившуюся было прокачку российской нефти

РБК07:19

«Укртранснафта» приостановила транзит нефти по «Дружбе» в Евросоюз

РИА Новости07:06

«Белнефтехим» планирует возобновить поставки нефти в Польшу 21 мая

Коммерсантъ04:42

«Укртранснафта» вновь приостановила транзит нефти по «Дружбе»

Газета.Ru07:11

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы05:03

Транзит российской нефти через Украину вновь приостановили

ТАСС06:53

Украина приостановила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»

Взгляд.ру07:21
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Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Обновлено в 06:25
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский прибыл на инаугурацию пешком

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
Обновлено в 03:17
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Технологии

Операторам могут разрешить новые тесты 5G

Операторам могут разрешить новые тесты 5G Минкомсвязь предлагает в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах

Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Кино

Канны-2019: Квентин Тарантино попросил прессу не спойлерить

Девятый фильм Квентина Тарантино вошёл в основной конкурс фестиваля.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол

КДК РФС назначил сурдэкспертизу по делу футболистов Мирзова и Ильина

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил сурдэкспертизу, чтобы вынести решение по делу футболистов Владимира Ильина и Резиуана Мирзова.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала о проблемах в своей большой семье

Обновлено в 03:10
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Религия

Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Обновлено в 07:15
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
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