Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войныLenta.ru 09:09
По словам Коболева, стороны близко подошли к тому, чтобы наладить поставки американского топлива. В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями
Обновлено 01 мая в 22:00
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Овечкин соскучился по сборной России
Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал своё возвращение в национальную команду.
Обновлено в 09:51
Авто
General Motors действительно выпустит розеточный пикап
Представители компании General Motors сегодня подтвердили свои планы по выпуску нового электрифицированного пикапа.
Обновлено в 08:39
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Санкт-Петербург накрыл майский снегопад
Небо в Санкт-Петербурге затянуло свинцовыми тучами, на город обрушились сильные порывы ветра, и пошёл сильный снег.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко попросила фанатов оставить свои советы при себе
Российская артистка в соцсети попросила многочисленных фанатов оставить советы и пожелания при себе.
Обновлено в 08:22
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР почти 200 боеприпасов
Обновлено вчера в 03:30
Кино
Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Авто
BMW представила полицейскую машину на базе M2
В своем вымышленном городе баварцы отказались от экологичных BMW i3 в пользу M2 Coupe.
Обновлено в 02:56
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Минздрав проводит внеплановую проверку в рубцовской поликлинике
По поручению министра здравоохранения Алтайского края в в поликлиническом отделении Рубцовской горбольнице №3 проводят внеплановую проверку.
Обновлено в 02:59
Общество
Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Игры
Опубликованы системные требования для RAGE 2
Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Авто
Hyundai рассекретил характеристики модели Ioniq
Первые изображения новой модели Hyundai Ioniq корейский автопроизводитель показал в начале текущего года, а сейчас появилась информация о технических характеристиках модели.
Обновлено в 01:50
Политика
Советники Зеленского в Брюсселе провели встречу с послами стран ЕС
Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено в 10:42
Происшествия
На Ставрополье отец убил малолетнюю дочь после конфликта с женой
Житель Ставрополья после ссоры с женой убил свою восьмимесячную дочь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54