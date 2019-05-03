Политика

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войныLenta.ru 09:09

По словам Коболева, стороны близко подошли к тому, чтобы наладить поставки американского топлива. В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
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«Нафтогаз Украины» близок к подписанию договора о поставках газа из США

Коммерсантъ06:55

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

Lenta.ru09:09

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Газета.Ru09:43

Глава «Нафтогаза» рассказал об интересе к американскому газу

Телеканал 360°09:51

Глава «Нафтогаза»: Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из Штатов

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Глава «Нафтогаза» не исключил скорую поставку американского газа

Московский Комсомолец06:23

Глава «Нафтогаза»: Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США

ТАСС04:25
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
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Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

Обновлено 01 мая в 22:00
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
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Захарова отреагировала на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 09:30
Хоккей

Овечкин соскучился по сборной России

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал своё возвращение в национальную команду.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Авто

General Motors действительно выпустит розеточный пикап

Представители компании General Motors сегодня подтвердили свои планы по выпуску нового электрифицированного пикапа.
Обновлено в 08:39
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Санкт-Петербург накрыл майский снегопад

Небо в Санкт-Петербурге затянуло свинцовыми тучами, на город обрушились сильные порывы ветра, и пошёл сильный снег.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко попросила фанатов оставить свои советы при себе

Российская артистка в соцсети попросила многочисленных фанатов оставить советы и пожелания при себе.
Обновлено в 08:22
Общество

Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс

Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР почти 200 боеприпасов

Обновлено вчера в 03:30
Кино

Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Авто

BMW представила полицейскую машину на базе M2

В своем вымышленном городе баварцы отказались от экологичных BMW i3 в пользу M2 Coupe.
Обновлено в 02:56
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Минздрав проводит внеплановую проверку в рубцовской поликлинике

По поручению министра здравоохранения Алтайского края в в поликлиническом отделении Рубцовской горбольнице №3 проводят внеплановую проверку.
Обновлено в 02:59
Общество

Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Игры

Опубликованы системные требования для RAGE 2

Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Авто

Hyundai рассекретил характеристики модели Ioniq

Первые изображения новой модели Hyundai Ioniq корейский автопроизводитель показал в начале текущего года, а сейчас появилась информация о технических характеристиках модели.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Сотрудники МВД пострадали в беспорядках на рэп-фестивале в «Лужниках»

Обновлено в 10:13
Политика

Советники Зеленского в Брюсселе провели встречу с послами стран ЕС

Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким

Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Общество

«Кит-шпион» пока находится вне подозрения норвежской контрразведки

Обновлено в 10:46
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено в 10:42
Происшествия

На Ставрополье отец убил малолетнюю дочь после конфликта с женой

Житель Ставрополья после ссоры с женой убил свою восьмимесячную дочь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
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