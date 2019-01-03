Согласно международным договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет.

Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей, сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. По его словам, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".

Экономика Экономика Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.

Происшествия Происшествия В Новочеркасске обрушилась часть здания В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.

Политика Политика Болсонару допустил размещение военной базы США на территории Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие военной базы США на территории южноамериканской страны.

Происшествия Происшествия Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Армия и оружие Армия и оружие Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майк Помпео.

Космос Космос Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в 05:26 по московскому времени китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны.

Политика Политика На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла "Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Политика Политика Помпео заявил о планах США продолжить переговоры с Россией по ДРСМД Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращения в рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.

Космос Космос Уфолог из Тайваня доказал существование инопланетян Тайваньский уфолог Скотт Уоринг проанализировал данные приложения, которое позволяет просматривать околоземное космическое пространство и обнаружил там большую «базу инопланетян».

Политика Политика Украина вновь направит военные корабли через Керченский пролив Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей, сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Общество Общество В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber Ещё в сентябре и декабре 2018 года суд указывал, что правом на таксомоторные перевозки пассажиров в городе обладают только те водители, которые получают соответствующую лицензию и устанавливают значки такси.

Армия и оружие Армия и оружие Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.

Происшествия Происшествия Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа, закончена.

Политика Политика Депутат Рады грубо прокомментировал запрет украинцам голосовать в России Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что страной "правят дебилы", комментируя закрытие всех заграничных избирательных участков на территории России.

Происшествия Происшествия В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.

Происшествия Происшествия Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.

Политика Политика Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США Лидер демократической партии США Нэнси Пелоси заняла пост спикера палаты представителей в конгрессе.

Космос Космос Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС Самый длительный до сих пор полет корабля "Союз" был совершен на МКС в 2006-2007 годах.

Происшествия Происшествия На Камчатке произошло землетрясение В четверг утром на территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.

Музыка Музыка Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.

Происшествия Происшествия Адвокат обвиненного в шпионаже американца сообщил о его аресте Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы гражданина США Пола Уилана, сообщил о том, что обжаловал его арест.

Экономика Экономика Белый дом оценил потери экономики США от шатдауна «По нашим оценкам, ВВП в первом квартале текущего года может снизиться примерно на одну десятую часть процента, если ситуация [с бюджетом] будет решена в ближайшие несколько дней», — сказал Хассет.

Происшествия Происшествия Znak.com: источник в ФСБ подтвердил версию о теракте в Магнитогорске Источники ФСБ в Москве подтвердили версию о террористическом акте, который послужил причиной обрушения дома, взрыва маршрутки и выстрелов в Магнитогорске.

Политика Политика Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры Стало известно, что в администрации украинского президента дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды с целью прекращения аренды помещений общинами канонической Украинской православной церковью.

Культура Культура Скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина На официальном сайте театра «У Никитских ворот» появилось печальное сообщение о смерти заслуженной артистки России, народной артистки Латвии Райны Праудиной.

Гаджеты Гаджеты Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.