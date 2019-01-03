Политика
Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей, сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. По его словам, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".
РИА Новости18:51
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Согласно международным договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет.
— Юрий Бирюков, украинский общественный деятельРоссийская газета 08:15
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