Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности УкраиныРоссийская газета 07:59
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины. Следствием чего стало внесение артистки в соответствующий список министерства культуры страны. Документ обнародован на сайте ведомства.
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Экономика
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Американцы займутся разработкой ядерного ракетного двигателя
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Обновлено в 07:05
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самые дешевые билеты по тарифу «Эконом бюджет»
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Технологии
Роскомнадзор заказал автоматическую систему контроля блокировок сайтов
Роскомнадзор заказал разработку системы, которая сможет автоматически проверять блокировку сайтов, запрещенных в России.
Обновлено в 03:57
Политика
Норкин выгнал украинского политолога из студии НТВ и перекрестился
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко в ходе одного из выпусков передачи, транслировавшегося в прямом эфире.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Порошенко получил список захваченных храмов УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны, жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу телеканал Nova.
Обновлено в 03:25
Интернет
Facebook хранила в открытом виде пароли миллионов пользователей
В Facebook уже устранили недочет в системе и тех пользователей, у которых хранился пароль в незашифрованном виде, позже предупредят с рекомендацией изменить пароль.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
В последний раз меньшее число россиян не доверяло Путину в декабре 2018 года (5,6% от числа опрошенных), а в конце января 2019 года доля недоверяющих президенту достигала 8,1%.
Обновлено в 09:32
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Путешествия
Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян
Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.
Обновлено в 09:48
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии
Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Политика
В Кремле прокомментировали сценарии сохранения власти Путиным
Обновлено вчера в 08:49