Политика
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
РИА Новостивчера в 14:36
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с чего всё началось
"Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата", − пояснил Юраш на рождественской службе в соборе Святой Софии в Киеве, трансляцию которой вел телеканал NEWSONE.Москва 24вчера в 11:10
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Армия и оружие
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МИД: Задержанного за шпионаж Уилана навестили только представители США
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Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
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