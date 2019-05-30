Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войнИзвестия вчера в 14:56

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны». Об этом 30 мая сообщается на официальном сайте главы государства.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в стране, в том числе досрочные выборы в Верховную раду, сообщается
 на сайте главы государства.
РБКвчера в 14:05

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Зеленский: Украина ведет две войны — с Россией и коррупцией внутри страны

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Украина ведет две войны, заявил Зеленский

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Зеленский попросил Сенат США усилить давление на Россию

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Зеленский заявил, что Украина одновременно ведёт две войны

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RT на русскомвчера в 12:28

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

РИА Новостивчера в 18:18
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Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Обновлено вчера в 18:28
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В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено вчера в 11:47
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Ольгу Бузову возмутила просьба дизайнера не носить его вещи

В ходе разговора журналистка рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Ольгой Бузовой и сказать, чтобы она больше не носила его вещи.
Обновлено в 00:08
Финансы

Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено вчера в 05:31
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".
Обновлено вчера в 14:13
Авто

Продажи Lamborghini в России выросли в три раза

По данным специалистов, в апреле текущего года в России было куплено 20 новых автомобилей марки Lamborghini, что в три раза больше результата 2018 года.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

Jaguar прекратит производство флагманского седана XJ

Как сообщает зарубежное издание Autocar, британский автопроизводитель прекратит производство флагманского седана Jaguar XJ, последние экземпляры модели сойдут с конвейера завода в Солихалле 5 июня.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено вчера в 07:03
Экономика

Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Армия и оружие

Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге

Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено вчера в 11:12
Транспорт

Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино

Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур

Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 00:56
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено вчера в 13:32
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Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек

Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
Обновлено в 00:34
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