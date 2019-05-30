Политика

Украина ведет «две войны», заявил ЗеленскийГазета.Ru 16:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина ведет «две войны», заявил Зеленский

Газета.Ru16:04

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

RT на русском12:28

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

РИА Новости14:07

Зеленский заявил американскому сенатору о двух войнах Украины

РБК14:05

Зеленский заявил, что Украина одновременно ведёт две войны

News.ru14:27

Президент Украины обсудил с американским сенатором досрочный роспуск Рады

ТАСС14:26

Зеленский попросил Сенат США усилить давление на Россию

Rambler News Service11:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено в 16:47
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено в 11:12
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Футбол

Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар

В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата

Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Здоровье

Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах

Обновлено в 00:45
Политика

МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов

Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Алексей Текслер не допустит оптимизации южноуральских больниц

Оптимизация стала одним из наиболее резонансных явлений в региональном здравоохранении за последние годы.
Обновлено в 07:51
Здоровье

Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве

Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек

В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Наука

На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века

Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Хоккей

Сын Валерия Харламова назначен гендиректором ХК «Торпедо»

Сын знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова Александр стал генеральным директором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Наука

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.
Обновлено в 02:51
Авто

Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей

Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов

В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock

Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
Обновлено в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное