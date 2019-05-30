Политика
Украина ведет «две войны», заявил ЗеленскийГазета.Ru 16:04
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.
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Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Футбол
Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар
В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата
Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах
Обновлено в 00:45
Политика
МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов
Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Алексей Текслер не допустит оптимизации южноуральских больниц
Оптимизация стала одним из наиболее резонансных явлений в региональном здравоохранении за последние годы.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве
Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Хоккей
Сын Валерия Харламова назначен гендиректором ХК «Торпедо»
Сын знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова Александр стал генеральным директором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Наука
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8
«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.
Обновлено в 02:51
Авто
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей
Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов
В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock
Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
Обновлено в 11:43