Политика

Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29Газета.Ru 11:08

Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
Читать в источнике
с чего всё началось

Украина показала ролик об уничтожении самолета, похожего на МиГ-29

Украинская компания Spetstechnoexport на своем стенде на Aero India 2019 прорекламировала систему ПВО С-125М "Печора", которая на видео "сбивает" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29, передает корреспондент РИА Новости, работающий на выставке.
РИА Новости10:41

Подробнее о событии

Украина показала кадры «уничтожения» российского истребителя МиГ-29

URA.Ru12:29

Украина «уничтожила» российский МиГ-29 в рекламе своей системы ПВО

ФАН13:22

На Aero India Украина «уничтожила» МиГ-29, а Израиль - Ка-50

Вести.Ru10:51

Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29

Газета.Ru11:08

На Украине создали ролик с уничтожением копии российского самолета МиГ-29

Московский Комсомолец11:01

Украина показала ролик с уничтожением похожего на МиГ-29 самолета

Взгляд.ру11:13

Украина показала ролик об уничтожении самолета, похожего на МиГ-29

РИА Новости10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Московские спасатели не подтвердили данные о пожаре в Пушкинском музее

Обновлено в 12:21
Политика

Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий

Правительство РФ готовится к перерасчету пенсий, для каждого пенсионера он будет индивидуальным, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет

Обновлено в 10:07
Музыка

На Украине назвали условие участия Maruv в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) передала певице Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс Евровидение, контракт, в котором есть пункт о запрете ездить на гастроли в Россию, сообщила в воскресенье PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном

Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Футбол

Кубок России. «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал

«Ростов» обыграл «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. По результатам двух матчей команда Валерия Карпина вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Рубин» – «Локомотив».
Обновлено в 12:54
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

Обновлено в 07:00
Общество

Бортпроводники назвали тайные кодовые слова в самолете

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Происшествия

По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн

Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых

В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38
Политика

Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Украинская журналистка Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne раскритиковала участников Майдана за то, что они пиарятся на теме протестов.
Обновлено в 12:58
Театры

Театр Вахтангова заменил спектакль из-за самочувствия Ланового

Театр имени Вахтангова заменил спектакль «Посвящение Еве», поскольку народный артист СССР Василий Лановой не смог принять в нем участие из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 13:25
Спорт

Кулижников завоевал золото чемпионата мира в спринтерском многоборье

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).
Обновлено в 12:13
Общество

Митинг памяти Немцова начался в Петербурге

Митинг памяти политика Бориса Немцова проходит в воскресенье на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Пьеха рассказал об ограблении своей наркологической клиники

Обновлено в 10:34
Спорт

Российские баскетболисты вышли на чемпионат мира

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия, попавший в реанимацию одной из столичных клиник, был введен врачами в состояние искусственной комы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

У московского студента украли драгоценности на 1,8 млн рублей

Как сообщили в ГУ МВД по столице, молодой человек 1998 года рождения сообщил, что у него похитили золотые часы, ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги на общую сумму в 1,8 млн рублей.
Обновлено в 12:30
Политика

Гуайдо призовет страны Группы Лимы применить силу для свержения Мадуро

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо потребует у стран-участниц Группы Лимы применить силу для свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 11:43
Спорт

Третьяков выиграл общий зачет Кубка мира по скелетону

Россиянин Александр Третьяков стал победителем общего зачета Кубка мира сезона-2018/19 по скелетону.
Обновлено в 13:24
Спорт

Лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.
Обновлено в 04:35
Космос

В ближайшие три года в России построят первый туристический космодром

В России появится первый частный космодром для суборбитальных полетов, рассказали «Известиям» в компании «КосмоКурс».
Обновлено в 12:00
Политика

Мать певиц из украинского дуэта Anna Maria оценила их позицию по Крыму

Обновлено в 08:59
Политика

Помпео не исключил военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном" .
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Из-за Су-27 российского посла вызвали в МИД Швеции

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД этой страны в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели над Балтийским морем.
Обновлено в 08:25
Общество

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Общество

Милонов заявил, что «ведьмы обмельчали»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью РИА Новости заявил, что современные "ведьмы обмельчали".
Обновлено в 11:28
Спорт

Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧЕ

Обновлено в 06:36
Политика

В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах

Обновлено в 00:36
ещё по теме
МиГ-29
Истребитель
Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное