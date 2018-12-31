Энергетика
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%RT на русском03:55
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
RT на русском03:55
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Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно подорожали
На Украине резко повысили цены на коммунальные услуги для населения. По отоплению тарифы подорожали на 23, 5% с 1 января этого года.
Обновлено в 04:16
Энергетика
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году.
Обновлено 31.12.18 в 11:30
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель.
Обновлено 31.12.18 в 05:19
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 31.12.18 в 16:30
Энергетика
В России стремительно заканчиваются запасы нефти
Старые, еще советские месторождения стремительно истощаются, а новых залежей с легкой и дешевой для извлечения нефтью обнаружить не удается, пишет Finanz.Ru.
Обновлено 29.12.18 в 20:43
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Обновлено 30.12.18 в 19:19
Энергетика
Нефтяники Красноярского края установили рекорд по добыче нефти
Зубарев уточнил, что с осени в Госдуме обсуждается проект создания в Восточной Сибири нового нефтегазохимического кластера, который займется переработкой нефти, добываемой на месторождениях в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено 31.12.18 в 04:00
Энергетика
ООО «Газпром трансгаз Ухта» введены новые производственные объекты
С 24 по 25 декабря в ООО "Газпром трансгаз Ухта" были введены компрессорные цеха: на КС-42 "Ярынская" мощность увеличилась на 80 МВт, на КС-43 "Гагарацкая" — на 75 МВт (Воркутинское ЛПУМГ), на КС-45 "Усинская" мощность увеличилась на 75 МВт, на КС-47 "Сынинская" — 96 МВт (Печорское ЛПУМГ).
Обновлено 31.12.18 в 07:34
Энергетика
Зангане: Иран нарастит производство бензина
Иран увеличит производство бензина до ста миллионов литров в день, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.
Обновлено 31.12.18 в 03:00
Энергетика
РЭК подготовила новогодний подарок ейчанам
Справочная информация: ПАО «ТНС энерго Кубань» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии.
Обновлено 30.12.18 в 00:12
Энергетика
Сахалинский «Тритон» стал одним из крупнейших в мире
«Тритон» - месторождение «Газпром нефти» на шельфе Сахалина - вошло в тройку крупнейших нефтегазовых открытий года в мире.
Обновлено 29.12.18 в 18:23
Энергетика
Сдерживаем цены: с 1 января в Таджикистане вступает в силу антикризисный план
В Таджикистане с 1 января официально вступает в силу антикризисный план мероприятий, предусмотренный правительством.
Обновлено вчера в 00:00