Энергетика
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%RT на русском03:55
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
RT на русском03:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске достигло 21
Обновлено в 07:38
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Политика
На Украине запретили телеканал NewsOne
Телеканалы "112 Украина" и NewsOne украинские власти неоднократно обвиняли в якобы необъективном освещении событий на Майдане и в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Происшествия
МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Обновлено в 08:39
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Двое граждан России — один из Свердловской области, а второй из Санкт-Петербурга стали победителями новогоднего тиража лотерею «Русское лото».
Обновлено в 05:56
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Губернатор отверг связь взрыва в Магниторогске и возгорания маршрутки
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв бытового газа и последующее обрушение многоэтажного дома в Магнитогорске и возгорание поблизости маршрутки - два не связанных между собой события.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели
Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Три человека погибли в Магнитогорске после взрыва маршрутки
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Сочи мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой
Мужчина выстрелил из пистолета в свою сожительницу на парковке одного из торговых центров в Сочи.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Подъемный кран врезался в опору моста в центре Москвы
"Около 14:00 мск на Хамовническом валу, 32 подъемный кран наехал на опору моста", - сказал собеседник, добавив, что в результате происшествия один человек погиб.
Обновлено в 07:39
Спорт
Непряева и Седова завоевали медали масс-старта на «Тур де Ски»
Обновлено в 06:51
Спорт
16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА
Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:47
Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Спорт
Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию
Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда
Как отмечает издание Khaosod English, не исключено, что южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года.
Обновлено в 04:24
Политика
УАЗ промелькнул в шпионском скандале
У BorgWarner нет производства или представительства в России, но по сообщению телеграм-каналов компания сотрудничала с УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и МАЗ.
Обновлено в 07:03