Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в РоссиюГазета.Ru 07:52

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек. При этом Украина была с 2014 года лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию. Но это не значит, что украинцы осели у себя на родине.

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

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