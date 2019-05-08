Политика

Украина усилила охрану границы из-за российских байкеровRuNews24.ru 05:37

Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством. Ожидается, что такими нежелательными гостями станут члены байкерского клуба «Ночные волки».
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Украина усилила охрану границы, опасаясь мотоциклистов из клуба «Ночные волки»

ТАСС05:13

Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров

РБК04:34

Украина усилила охрану границы перед 9 Мая

RT на русском02:26

Украина усилила охрану границу из-за страха перед байкерами из России

Московский Комсомолец03:50

Украина усилила охрану на границе с Россией накануне 9 мая

Газета.Ru03:29

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

РИА Новости03:22

Украина усилила охрану границ из-за «Ночных Волков»

News.ru04:21
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Политика

Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.
Обновлено в 05:49
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Финансы

Официальный курс евро снизился до 73,08 рублей

Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 06:37
Музыка

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Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
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Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф

Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
Спорт

7 мая выйдет Battle Pass для The International 2019

Valve объявила дату выхода Боевого пропуска для The International 2019.
Обновлено 06 мая в 13:30
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Футбол

Ливерпуль — Барселона 4:0

Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

Пилот сбитого в Ливии самолета оказался гражданином Португалии

Обновлено вчера в 13:46
Экономика

Сумма ответственности страховщиков застройщиков в 2018 году упала на 18%

Общая сумма ответственности страховых компаний по страхованию ответственности застройщиков перед дольщиками за 2018 год снизилась на 18% и составила 2,668 трлн рублей.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В Перми после сообщений о минировании опять эвакуируют торговые центры

Обновлено в 05:12
Политика

Савченко заявила, что хочет возглавить Минобороны или МИД Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила свою кандидату на пост министра обороны или главы МИД Украины.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

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Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Авто

Продажи Mitsubishi в России увеличились на 2%

Обновлено в 01:32
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Общество

В Туле проходит торжественное открытие парка «Патриот-Тула»

Развлекательная программа ждет посетителей парка «Патриот-Тула» также с 9 по 12 мая.
Обновлено в 04:10
Общество

Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что участие в шоу «Голос» подорвало его здоровье

Обновлено в 06:20
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Опубликовано первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязь»

Обновлено в 04:51
Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
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