Политика
Украина усилила охрану границы из-за российских байкеровRuNews24.ru 05:37
Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством. Ожидается, что такими нежелательными гостями станут члены байкерского клуба «Ночные волки».
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Политика
Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.
Обновлено в 05:49
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Финансы
Официальный курс евро снизился до 73,08 рублей
Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 06:37
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
Спорт
7 мая выйдет Battle Pass для The International 2019
Valve объявила дату выхода Боевого пропуска для The International 2019.
Обновлено 06 мая в 13:30
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Пилот сбитого в Ливии самолета оказался гражданином Португалии
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Сумма ответственности страховщиков застройщиков в 2018 году упала на 18%
Общая сумма ответственности страховых компаний по страхованию ответственности застройщиков перед дольщиками за 2018 год снизилась на 18% и составила 2,668 трлн рублей.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Савченко заявила, что хочет возглавить Минобороны или МИД Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила свою кандидату на пост министра обороны или главы МИД Украины.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Авто
Продажи Mitsubishi в России увеличились на 2%
Обновлено в 01:32
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Общество
В Туле проходит торжественное открытие парка «Патриот-Тула»
Развлекательная программа ждет посетителей парка «Патриот-Тула» также с 9 по 12 мая.
Обновлено в 04:10
Общество
Россиян напугали сообщением о радиационной опасности
Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты
Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01