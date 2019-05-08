Политика

Украина усилила охрану границы из-за российских байкеровRuNews24.ru 05:37

Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством. Ожидается, что такими нежелательными гостями станут члены байкерского клуба «Ночные волки».
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Украина усилила охрану границы, опасаясь мотоциклистов из клуба «Ночные волки»

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RT на русском02:26

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Московский Комсомолец03:50

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Газета.Ru03:29

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РИА Новости03:22

Украина усилила охрану границ из-за «Ночных Волков»

News.ru04:21
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В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

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Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
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