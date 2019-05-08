Политика
Украина усилила охрану границы из-за российских байкеровRuNews24.ru 05:37
Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством. Ожидается, что такими нежелательными гостями станут члены байкерского клуба «Ночные волки».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия
Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговор
Обновлено в 11:47
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Авто
Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей
В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»
Обновлено в 06:40
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева
Обновлено 06 мая в 15:04
Футбол
Мамаев выйдет на свободу в ноябре, Кокорин – в декабре
Обновлено в 09:59
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Общество
Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей
Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Общество
В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы
Прошла общественная приемка центральной аллеи Парка Победы.
Обновлено в 12:03
Общество
Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Обновлено вчера в 04:33
Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США
Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено в 12:18
Общество
СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту
Власти Киева строят пешеходно-велосипедный мост вдоль Днепра по проекту, украденному у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
В МЧС заявили, что 8 мая в столице будет гроза и сильный ветер.
Обновлено в 05:08
Общество
В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов
На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов
В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40