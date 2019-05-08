Политика
Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеровРБК 04:34
Госпогранслужба Украины усилила меры контроля на границе страны в преддверии 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной этого назвали необходимость не допустить провоз в страну оружия, взрывчатки и заблокировать пересечение границы для нежелательных элементов.
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Политика
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Экономика
ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-коду
Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии УАЗ Хантер
Компания УАЗ начала прием заказов на внедорожник УАЗ Хантер в специальной версии Экспедиция.
Обновлено вчера в 07:54
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Политика
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено вчера в 09:55
Транспорт
Парковка в Москве будет бесплатной с 9 по 11 мая
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая, сообщается на сайте «Московский паркинг».
Обновлено в 05:37
Хоккей
Назван капитан сборной России по хоккею на ЧМ-2019
Главный тренер национальной сборной Илья Воробьев заявил, что капитаном сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии будет нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.
Обновлено в 07:51
Политика
Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
«Бессмертный полк» 2019: Игорь Николаев показал своего деда-фронтовика
Подписчики музыканта тут же отметили необыкновенное сходство Игоря Николаева с дедом.
Обновлено в 04:25
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн
По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской
Обновлено в 07:10
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку
Обновлено в 07:16
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Сульшер назвал игроков «МЮ» позором после ничьей с «Хаддерсфилдом»
По информации английских СМИ, главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер после встречи назвал игроков «МЮ» позором, посчитав, что выступление некоторых не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 07:19